2018-09-18T12:45:31+03:00
Общество

20 машин спецтехники проедут по улицам Липецка

Липчан приглашают посмотреть на парад коммунальной техники
Юлия КЛЮЕВА
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Парад коммунальной техники в ЛипецкеПарад коммунальной техники в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту субботу, 22 сентября, в Липецке состоится парад коммунальной техники. В 10 утра на площади перед ОЦКНТиК выстроятся более 20 спецмашин, предназначенных для выполнения работ в сфере ЖКХ.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие проводится в рамках акции «Всероссийский парад коммунальной техники», которое инициировано Министерством строительства и ЖКХ РФ.

Парад коммунальной техники в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Парад коммунальной техники в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Мероприятие актуально для жилищно-коммунального хозяйства всей области, - отметил начальник управления ЖКХ Липецкой области Юрий Костин. - Мы должны показать ту работу, которую выполняют сотрудники сферы ЖКХ, и готовность техники к зиме.

Напомним, что в Липецке парад коммунальной техники проводится ежегодно. На выставке представлена только рабочая техника. На мероприятии все желающие смогут осмотреть спецмашины и даже посидеть в кабине водителя.

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