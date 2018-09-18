20 машин спецтехники проедут по улицам Липецка
В эту субботу, 22 сентября, в Липецке состоится парад коммунальной техники. В 10 утра на площади перед ОЦКНТиК выстроятся более 20 спецмашин, предназначенных для выполнения работ в сфере ЖКХ.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие проводится в рамках акции «Всероссийский парад коммунальной техники», которое инициировано Министерством строительства и ЖКХ РФ.
Парад коммунальной техники в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
Фото: Юлия КЛЮЕВА
- Мероприятие актуально для жилищно-коммунального хозяйства всей области, - отметил начальник управления ЖКХ Липецкой области Юрий Костин. - Мы должны показать ту работу, которую выполняют сотрудники сферы ЖКХ, и готовность техники к зиме.
Напомним, что в Липецке парад коммунальной техники проводится ежегодно. На выставке представлена только рабочая техника. На мероприятии все желающие смогут осмотреть спецмашины и даже посидеть в кабине водителя.