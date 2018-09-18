В Липецке мужчина убил обидчика, пока тот спал

18 Сент. 13:44 2018-09-18T13:44:27+03:00

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В Липецке расследуют убийство, которое произошло 14 сентября в одной из квартир дома по улице Ибаррури. Там что-то праздновала компания взрослых людей. В ходе застолья между двумя пьяными гостями разгорелась ссора. Один из гостей, 39-летний мужчина, несколько раз ударил кулаком другого гостя, 41-летнего. На этом, казалось, конфликт закончился и гости улеглись спать. Но избитый решил отомстить.

По версии следствия, дождавшись пока все уснут, мужчина подкрался к спящему обидчику и ударил ножом в живот. Совершив непоправимое, мужчина опомнился, испугался и побежал к соседям просить вызвать «Скорую». Потерпевший с ножевым ранением умер в больнице.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии. Сейчас его заключили под стражу. Он уже во всем сознался и подтвердил показания на месте. Теперь по части 1 статьи 105 УК РФ «убийство» ему грозит до 15 лет тюрьмы.