2018-09-18T14:03:25+03:00
Общество

В среду в Липецке без осадков и до +25 градусов

В регионе немного потеплеет
Юлия КЛЮЕВА
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Встречаем теплую осеньВстречаем теплую осеньФото: Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 19 сентября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, в регионе без осадков. В темное время суток 5-10 градусов тепла.

Днем синоптики обещают небольшое потепление. Воздух прогреется до 25 градусов выше ноля. Ветер западной четверти 6-11 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений – 748 мм рт.ст.

В четверг, 20 сентября, в Липецке ожидается ясная погода. Ночью до 14 градусов выше ноля. Днем столбик термометра поднимется до отметки +25 градусов. Западный ветер к вечеру сменит направление и станет северо-западным. Скорость 8-12 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт.ст. Синоптики обещают без осадков.

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