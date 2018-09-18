Забивший насмерть жену лебедянский садист хочет смягчить приговор

18 Сент. 14:19 2018-09-18T14:19:11+03:00

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В Липецкой области намерен обжаловать приговор осужденный за зверское избиение жены 35-летний Максим Грнибанов из Лебедяни. Напомним, садист из Лебедяни несколько часов избивал супругу Анастасию, снимал на телефон и отправлял знакомым фото избитой жены. Помимо синяков по всему телу, у Насти были сломаны ребра, пробито легкое, а также диагностировали обширную гематома головного мозга. Она скончалась на третий день в больнице. Сиротой осталась 8-летняя дочь Анастасии от первого брака.

Тогда Грибанов во всем сознался, пояснил, что причиной побоев стала ревность. Якобы он заподозрил жену в измене. В начале следствия он даже просил назначить ему высшую меру, которая в нашей стране не применяется.

В мае этого года по статье 111 УК РФ (побои со смертельным исходом) Максиму дали 9 лет строгого режима. Также он должен выплатить 500 000 рублей отцу Насти и 1.3 млн. ее дочери.

Теперь Изверг намерен смягчить приговор. Согласно данным суда, заседание состоится в Липецком областном суде 20 сентября.