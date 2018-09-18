2018-09-18T14:48:17+03:00
Общество

«Тербунская рассыпуха» ждет гостей на деревенский праздник

Гастрономический фестиваль пройдет 22 сентября в Тербунском районе
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Жители села Вторые Тербуны приглашают туристов в субботу, 22 сентября, на гастрономический фестиваль, посвященный главному овощу района - картошке. Гостей закружит веселая атмосфера деревенского праздника, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Запланированы конкурсы на самую крупную и самую тяжелую картошку, на лучший тематический сувенир и на самый яркий костюм. Активные представители сильной половины человечества посоревнуются в смотре казаков «Бери больше – неси дальше». Зрители увидят праздничную программу «Здесь отчее крыльцо, и поля даль, и в небе журавли», а также театрализованное представление «Картошку величаем, гостей угощаем». Сельские поселения представят местные изюминки на презентационных площадках, а для опытных и начинающих живописцев организован пленэр.

.

.

«Такие праздники за последнее время стали визитной карточкой многих муниципалитетов. Они интересны как местным жителям, так и многочисленным туристам. Липецкая земля богата культурой, духовностью и народными традициями. Здесь рождены многие великие люди, известные во всем мире. Развивая туризм, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся людей, повышаем качество жизни людей и уровень их духовно-нравственного развития», - считает руководитель исполнительной власти региона Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра
В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%
Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов
Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину
В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе
В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов
В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом
Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта
Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей
В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп
Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области
Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска