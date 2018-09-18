Под Липецком прохожая не дала пенсионеру стать жертвой мошенника

18 Сент. 15:25 2018-09-18T15:25:28+03:00

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Крупной суммы денег едва не лишился 76-летний пенсионер из Добринского района Липецкой области. Мужчине позвонил неизвестный и по старой легенде, якобы сын кого-то сбил, потребовал 380 000 рублей, чтобы родственник ушел от уголовной ответственности.

Пенсионер сказал, что таких денег у него нет, есть только 110 000. Мошенники согласились на эту сумму и отправили пожилого человека к банкомату. Уже у банкомата пенсионер попросил незнакомую женщину, чтобы она помогла ему перевести деньги.

Узнав, в чем дело, женщина поняла, что кто-то пытается одурачить старика и отговорила переводить деньги. Узнав, что с родственниками на самом деле все в порядке, пенсионер пошел в полицию. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело, расследование проводит ОМВД по Добринскому району.