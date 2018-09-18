Полиция просит липчан помочь найти пропавшую в мае 69-летнюю пенсионерку

18 Сент. 15:54 2018-09-18T15:56:13+03:00

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Воловский отдел полиции МВД России «Тербунский» разыскивает без вести пропавшую 69-летнюю Щеглову Анну Иванову. Пенсионерка пропала в мае этого года. 21 числа она ушла из отделения сестринского ухода Воловской РБ ГУЗ «Тербунская МРБ». Поиски пропавшей пенсионерки начались еще 4 месяца назад. Но до сих пор о местонахождении Анны Щегловой ничего не известно

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Особые приметы: при ходьбе хромает.

Была одета: синий халат с изображением белых цветов, толстовка темно-зеленого цвета, платок темного цвета, тапки синего цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, правоохранители просят сообщить по телефонам 8(4742) 369-536, 369-160, 369-316 или 02.