В Липецкой области стали чаще воровать велосипеды

18 Сент. 16:14 2018-09-18T16:14:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области участились случаи краж велосипедов. По данным пресс-службы УМВД региона, только в этом месяце в Ельце пропало пять велосипедов. Два из них смогли найти и вернуть владельцами, еще три ищут, как и самих воров.

Одна из жительниц Ельца, 23-летняя девушка, лишилась велосипеда, оставив его на лестничной площадке в доме. Вора оперативно вычислили местный участковый. Подозреваемым оказался 27-летний безработный местный житель. Несмотяр на отсутствие судимостей, он решил пойти на преступления ради наживы, чтобы впоследствии продать краденный велосипед.

В связи с частыми кражами, в полиции объяснили, как не лишиться двухколесного друга. Во-первых, дорогой велосипед вообще не стоит оставлять без присмотра, даже

даже пристегнутым к забору, дереву или на велопарковке. Если велосипед все же пришлось припарковать на улице, даже не надолго, его нужно пристегивать надежным толстым тросом или цепью.

Кроме этого любой велосипед, пока вы им не пользуетесь, нужно хранить в надежном месте, а не на открытой лестничной площадке или в кладовке между этажами. Более действенно будет снять с велосипеда какую-нибудь важную часть, например седло. Ехать на нем в таком виде проблематично, да и для продажи такой транспорт не годится.