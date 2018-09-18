2018-09-18T16:17:12+03:00
Общество

В пятницу липчанам предлагают пересесть на велосипед

Жителей Липецка на один день просят отказаться от машин и автобусов
Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу пройдет акция «На работу на велосипеде»В пятницу пройдет акция «На работу на велосипеде»Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Три раза в год в России проходит акция «На работу на велосипеде». На один день жители разных городов с общественного и личного транспорта пересаживаются на велосипед. Как рассказали в пресс-службе Г(О)БУ «Центр развития добровольчества», очередной этап акции пройдет 21 сентября.

В этот день липчанам предлагают забыть о существовании машин и автобусов, поехав на работу или учебу на велосипеде. Это не велопарад, который привязан к определенному маршруту и времени. Смысл акции – показать людям, как легко можно обходиться без машин. Хотя бы один день.

Кстати, езда на велосипеде полезна для здоровья. 30-минутная поездка покрывает ежедневную потребность организма в физической активности. Такой вид досуга препятствует развитию ожирения и других опасных заболеваний.

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