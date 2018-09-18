В среду в двух селах Липецка дважды отключат воду

18 Сент. 17:03 2018-09-18T17:03:45+03:00

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В среду, 19 сентября, в Липецке ожидается кратковременное отключение питьевой воды. Воду будут отключать сразу в двух селах – Желтые Пески и Сселки. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, отключение будет длиться 15-20 минут утром и вечером, в промежутках времени с 9 до 15.00 и с 15 до 19.00.

Напомним, что кроме этого с 19 по 21 сентября на улицах Маяковского, 20 Партсъезда будут проходить гидравлические испытания пролегающего там коллектора. Липчан просят не подходить к разрытым траншеям, к прорывам или провалам на пешеходных дорожках или проезжей части. В опасных зонах ни в коем случае нельзя заходить или заезжать за ограждения.

Если в районе гидравлических испытаний из-под земли появиться столб воды, или подтопит какой-то участок, нужно сразу сообщить об этом по телефонам: 075, 23-28-84, 23-28-81.