Осенний пик активности клещей в Липецке ждут в конце сентября

18 Сент. 18:30 2018-09-18T18:30:42+03:00

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Несмотря на похолодание, в Липецкой области сохраняется неблагоприятная ситуация по активности клещей. По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю от опасных насекомых пострадали 63 человека – те, кто обратился к врачу. Но это уже в пять раз меньше, чем за ту же неделю 2017 года, когда было 329 человек. Однако общие показатели выше прошлогодних. Всего с начала этого года за помощью с укусами обратились 5658 человек, в 2017 – 4191. Среди пострадавших 1814 детей.

Данные многолетних наблюдений показывают, что в этом году осенний пик подъема численности иксодовых клещей в Липецкой области ожидается с 3 декады сентября по 1 декаду октября.

Неблагоприятная ситуация вызвала рост заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом. В регионе зарегистрировали 38 случаев. Более чем в 80% из них люди заболели из-за того, что поздно обратились к врачу, не принесли клеща на исследование или не получили экстренную профилактику.

По данным на 13 сентября в области исследовали 4050 снятых с людей клещей, 15,1% из них были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза, 3,0% – гранулоцитарного анаплазмоза человека, 0,8% – моноцитарного эрлихиоза человека.