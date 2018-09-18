2018-09-18T18:55:00+03:00
Общество

Повышенную концентрацию формальдегида отметили возле молзавода под Липецком

На дым и неприятный запах пожаловались жители Северного рудника
Лия МУРАДЬЯН
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Превышения зафиксировали экологиПревышения зафиксировали экологиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке экологи разбираются в причинах задымления на территории поселка Северный рудник. 14 сентября в управление экологии обратились житель поселка и пожаловались на дым и неприятный запах.

После обращения в этот же день на поиски источников загрязнения и загрязняющих веществ выехали инспекторы управления и экологическая лаборатория. Как сообщили в пресс-службе управления, в 19.50 специалисты взяли пробы воздуха на автопарковке в 17 метрах от кооператива «Кузминки-Молоко».

На том участке зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации по формальдегиду в 1,74 раза. Сейчас данные проверки отправили в Росоптребнадзор, где должны принять меры.

Отметим, что формальдегид – это токсичный газ с едким запахом. В сельском хозяйстве он применяется для уничтожения вредителей при хранении и транспортировке зерна. Газ негативно действует на дыхательные пути, глаза, кожу и центральную нервную систему.

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