В Липецкой области сгорел трактор

18 Сент. 19:09 2018-09-18T19:09:13+03:00

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Пожар произошел 18 сентября после полудня в Измалковском районе Липецкой области. Там прямо на дороге Измалково – Чермошное, недалеко от села Жилое загорелся трактор. Очевидцы вызвали на место происшествия пожарных.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение дежурному поступило в 14.55. На место сразу же выехали сотрудники одного отделения 28 пожарно-спасательной части и один доброволец.

К моменту их прибытия трактор почти весь был объят огнем. Пожар удалось потушить, а вот от сельхозтехники почти ничего не осталось. Огонь уничтожил все сгораемые части трактора. К счастью, люди не пострадали. Что стало причиной пожара теперь разбираются эксперты.