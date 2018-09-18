2018-09-18T19:09:13+03:00
Происшествия

В Липецкой области сгорел трактор

Сельхозтехнику спасти не удалось
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Люди не пострадалиЛюди не пострадалиФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Пожар произошел 18 сентября после полудня в Измалковском районе Липецкой области. Там прямо на дороге Измалково – Чермошное, недалеко от села Жилое загорелся трактор. Очевидцы вызвали на место происшествия пожарных.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение дежурному поступило в 14.55. На место сразу же выехали сотрудники одного отделения 28 пожарно-спасательной части и один доброволец.

К моменту их прибытия трактор почти весь был объят огнем. Пожар удалось потушить, а вот от сельхозтехники почти ничего не осталось. Огонь уничтожил все сгораемые части трактора. К счастью, люди не пострадали. Что стало причиной пожара теперь разбираются эксперты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра
В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%
Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов
Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину
В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе
В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов
В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом
Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта
Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей
В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп
Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области
Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска