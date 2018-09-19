2018-09-19T08:47:46+03:00
Происшествия

В Липецкой области сгорел склад

В Липецкой области сгорел склад
Лия МУРАДЬЯН
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В пожаре никто не пострадалВ пожаре никто не пострадалФото: Лия МУРАДЬЯН
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Пожар случился минувшим вечером, 18 сентября, в Тербунском районе Липецкой области. В 21.11 в МЧС поступил сигнал о том, что в селе Березовка на улице Середина горит склад. На место происшествия выехали 3 отделения пожарных и спасателей, а также добровольные дружинники.

Распространение огня удалось быстро остановить, поэтому площадь возгорания оказалась небольшой. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь повредил кровлю склада на площади 5 м2. Люди, к счастью, не пострадали. В причинах теперь разбираются эксперты.

По данным спасателей, за сутки в регионе произошло два техногенных пожара. Помимо склада, в Измалковском районе сгорел трактор.

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