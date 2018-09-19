Липчанка получила смс о выигрыше и лишилась всех денег на счету

19 Сент. 08:58 2018-09-19T10:20:59+03:00

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Сразу два факта мошенничества зарегистрировали в Липецкой области за минувшие сутки с 18 на 19 сентября. Сначала в полицию обратилась 26-летняя жительница Добровсокго района. Девушке пришло смс о том, что она, якобы, победила в какой-то лотерее и ей положен денежный выигрыш. Следуя указаниям аферистов, жертва через банкомат перевела мошенникам 29500 рублей.

Позже в Доблоруковском районе написала заявление 85-летняя пенсионерка. К пожилой женщине в квартиру на улице Тимирязева пришла неизвестная дама, которая представилась соцработницей. По данным пресс-служдбы регионального УМВД, мошенница предложила обменять деньги, забрала у пенсионерки 20 000 рублей и скрылась. Все случилось еще 12 сентября, но бабушка не сразу заметила обман.

По обоим фактам возбудили уголовные дела. Сотрудники полиции теперь ищут мошенников.