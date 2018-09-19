В липецкой области судимая дама обворовывала продуктовые магазины

19 Сент. 09:12 2018-09-19T09:12:34+03:00

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Серийную магазинную воровку поймали в городе Елец Липецкой области. Все началось с того, что 12 сентября в полицию пришел директор одного из сетевых магазинов и заявил о краже. Преступления раскрылось, когда сотрудники просматривали записи с камер наблюдения. На одной из них заметили, как некая дама крадет с прилавков продукты, прячет под одежду и уходит.

После того, как запись показали полиции, воровку сразу вычислил местный участковый, который нашел девушки и доставил в дежурную часть. Подозреваемой оказалась неработающая 21-летняя жительница города. Несмотря на возраст, барышня уже имеет судимости.

В полиции завели дело по статье «кража», в процессе расследования которого выяснилось, что это не единственное преступление рецидивистки. Оказалось, что девушка «засветилась» еще на нескольких камерах в других магазинах города, где периодически отоваривалась и забывала платить. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, установлена ее причастность к трем эпизодам преступной деятельности, по которым уже возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ.