Велопрбеги в Липецке изменят работу городских автобусов

19 Сент. 09:28 2018-09-19T09:28:38+03:00

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Сразу два велопробега пройдут в Липецке 21 и 22 сентября, из-за чего изменится работа городского транспорта. 21 сентября с 7 до 9 утра будет проходить акция «На работу на велосипеде». Участники поедут по маршруту: площадь Мира – проспект Мира – улулица 9 мая – Марины Расковой – площадь Металлургов, 2 (музей НЛМК). По мере того, как участники акции будут проезжать маршрут, городской транспорт на том участке будет работать в режиме ожидания. Это автобусы № 7 «О», 8, 17, 22, 27, 28, 30, 33, 40А, 306, 308, 308К, 317, 321, 322, 325, 330, 332, 342 и 353.

22 сентября любители велосипедов соберутся вечером. Велопробег пройдет с 21.00 до 22.45 по маршруту СК «Звездный» – Космонавтов – Яна Берзина – Водопьянова – кольцевая площадь – проспект Победы – площадь Победы – улица Терешковой – СК «Звездный».

По этому маршруту также будут в режиме ожидания городские автобусы № 1, 1т, 2, 2т, 8, 9, 12, 12т, 17, 22, 24, 24А, 27, 28, 30, 35, 36, 37, 40, 302, 306, 308К, 315, 317, 321, 322, 325, 330, 345, 346, 352, 353, 359.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, после мероприятий весь общественный транспорт вернется к прежнему графику.