В Липецке 18-летний парень отнял у мужчины два телефона

19 Сент. 09:46 2018-09-19T09:46:41+03:00

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Грабеж произошел в Липецке в минувший вторник, 18 сентября, на улице 50 лет НЛМК. Там грабитель застал жертву в квартире. Неизвестный, применив силу, отнял у 35-летнего мужчины два сотовых телефона и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, грабителя задержали по «горячим следам» сотрудники уголовного розыска. Им оказался 18-летний безработный житель города. Молодого человека доставили в полицию. По факту грабежа возбудили уголовное дело. Теперь по части 2 статьи 161 УК РФ парню грозит до 7 лет тюрьмы.

Кстати, еще одного грабителя, 19-летнего, поймали сотрудник отдела полиции №2. Он напал на прохожего 13 сентября у дома по улице 9 микрорайон и также насильно отнял сотовый телефон у 46-летнего мужчины. Известно, что парень уже имеет судимость.