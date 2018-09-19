2018-09-19T10:55:12+03:00
Происшествия

В Липецке водитель «Форда» вылетел в кювет пытаясь наказать автобус

Автомобилист хотел отомстить и попал в ДТП [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Подрезал автобусу и улетел в кюветПодрезал автобусу и улетел в кюветФото: скрин с видео
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В Липецке ДТП по нелепости самого водителя попало в обзор автомобильного регистратора. Судя по данным записи, все случилось этим утром, 19 сентября, на въезде в Липецк.

Там, недалеко от гипермаркета «Ашан», обиделся на автобус водитель автомобиля «Форд Фокус». Мужчине показалось, что отъезжая от остановки водитель автобуса намеренно ему подрезал. И водитель «Форда» решил отомстить.

Не рассчитав возможности автомобиля, условия дороги, да и свои навыки управления транспортом, водитель резко вывернул руль влево прямо перед городским автобусом с пассажирами. Тем самым создал опасную ситуацию на дороге. Резкий маневр с крутым поворотом обернулся тем, что легковушка зацепила передними колесами обочину и машину унесло в глубокий кювет. Пострадал ли кто в ДТП, очевидцы не сообщают.

К слову, автобус отъезжал от остановки плавно и с включенным правым поворотником. А пункт 18.3 ПДД гласит, что в населенных пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки.

ДТП. Липецк Автобус..В Липецке водитель автомобиля решил "наказать" автобус и оказался в глубоком кювете.

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