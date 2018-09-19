2018-09-19T10:43:05+03:00
Общество

Ельчане ждут гостей со всех волостей

«Елецкий пир для гостей со всех волостей» состоится 29 сентября в селе Казаки
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Гастрономический фестиваль «Елецкий пир для гостей со всех волостей» состоится 29 сентября в селе Казаки, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. В этом году организаторы приготовили для гурманов сюрприз, и фестиваль пройдет в абсолютно новом формате. Помимо традиционных угощений гостей ждет море напитков и свежайшего домашнего сыра разных сортов.

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Вкусный праздник начнется в полдень на площадке «Казачья застава». Весь день будут работать фотозона «Скажите чизз», детская игровая площадка «СЫР-БОР», выставка-продажа сувениров ручной работы и другие тематические площадки. Пройдет дегустация продукции сыроделов. Дружеский шарж или портрет на память о посещении фестиваля от местных художников получит любой желающий. Для любителей творчества организованы мастер-классы, а сильные и выносливые посоревнуются в «Марафоне здоровья». Специально для модников проведут конкурс на самый оригинальный костюм. Те, кто ценит фермерские товары и заботится об экологии, смогут приобрести эко-продукцию и принять участие в зеленой акции и посадить сад. В программе «Поет душа, танцует осень» выступят местные артисты и творческие коллективы.

«Такие праздники за последнее время стали визитной карточкой многих муниципалитетов. Они интересны как местным жителям, так и многочисленным туристам. Липецкая земля богата культурой, духовностью и народными традициями. Здесь рождены многие великие люди, известные во всем мире. Развивая туризм, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся земляков, повышаем качество жизни людей и уровень их духовно-нравственного развития», - считает руководитель исполнительной власти региона Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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