Под Липецком вылетела с дороги пенсионерка на «Приоре»

19 Сент. 10:57 2018-09-19T10:58:53+03:00

За сутки на дорогах пострадали 3 человека и один погиб Фото: Лия МУРАДЬЯН

За сутки на дорогах области в 4 ДТП пострадали 3 человека и 1 погиб

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ДТП с участием 56-летней женщиной случилось в минувший вторник, 18 сентября, в Елецком районе Липецкой области. Дама на «Ладе Приоре» не справилась с управлением ина трассе «Дон», машина перевернулась и вылетела в кювет. Женщину с различными ттравмами увезли на «Скорой» в больницу.

Похожая авария произошла в тот же день в Данковском районе на автодороге Данков – Воскресенское. Там не справился с управлением 27-летний водитель «Рено», в итоге иномарку также вынесло с трассы в кювет. В этом ДТП пострадал 27-летний пассажир «Рено».

А вечером в Липецкой области насмерть сбили пешехода. Трагическое ДТП случилось в 19.45 в Чаплыгинском районе в селе Кривополянье на улице Центральная. 62-летний водитель «Дэу-Нексии» сбил 62-летнего мужчину, пешеход скончался на месте.

По данным регионального УГИБДД, всего за сутки на дорогах области в 4 авариях пострадали 3 человека и один погиб. ДТП без пострадавших зафиксировали 29.