2018-09-19T11:46:09+03:00
Происшествия

Из-за столкновения двух фур и автовышки под Липецком образовалась большая пробка

К счастью, никто из людей не пострадал [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
ДТП на Тамбовской трассеДТП на Тамбовской трассеФото: Предоставлено
Изменить размер текста:

Этим утром, 19 сентября, под Липецком произошла авария. На Тамбовской трассе столкнулись три большие машины – две фуры и автовышка. Как сообщили очевидцы происшествия, автомобили не получили серьезных повреждений. Никто из людей не пострадал.

ДТП на Тамбовской трассе Фото: Предоставлено

ДТП на Тамбовской трассеФото: Предоставлено

Фото: Предоставлено

Машины заняли обе полосы движения, тем самым перегородив дорогу. Из-за этого движение на магистрали затруднено. Водители объезжают место ДТП по обочине. Огромная пробка образовалась от поста ДПС до поворота к Сселкам. Липчане жалуются в соцсетях, что им приходится стоять по 30 минут. Застрявшие в заторе горожане развлекают друг друга, оставляя сообщения в навигаторе.

- Обменяю белую «Нексию» 2012 года выпуска, люкс, на такую же, поближе к съезду на дамбу, - предлагает один из водителей.

Пробка на Тамбовской трассе из-за аварии.Столкнулись две фуры и автовышка

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра
В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%
Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов
Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину
В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе
В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов
В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом
Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта
Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей
В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп
Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области
Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска