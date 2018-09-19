Из-за столкновения двух фур и автовышки под Липецком образовалась большая пробка
Этим утром, 19 сентября, под Липецком произошла авария. На Тамбовской трассе столкнулись три большие машины – две фуры и автовышка. Как сообщили очевидцы происшествия, автомобили не получили серьезных повреждений. Никто из людей не пострадал.
ДТП на Тамбовской трассеФото: Предоставлено
Фото: Предоставлено
Машины заняли обе полосы движения, тем самым перегородив дорогу. Из-за этого движение на магистрали затруднено. Водители объезжают место ДТП по обочине. Огромная пробка образовалась от поста ДПС до поворота к Сселкам. Липчане жалуются в соцсетях, что им приходится стоять по 30 минут. Застрявшие в заторе горожане развлекают друг друга, оставляя сообщения в навигаторе.
- Обменяю белую «Нексию» 2012 года выпуска, люкс, на такую же, поближе к съезду на дамбу, - предлагает один из водителей.
Пробка на Тамбовской трассе из-за аварии.Столкнулись две фуры и автовышка