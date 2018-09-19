Липчане научатся мастерить роботов

19 Сент. 11:57 2018-09-19T11:57:21+03:00

День открытий в робототехнике и инженерном дизайне пройдет в Липецкой областной научной библиотеке 22 сентября

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В большом зале с 12:00 стартуют лекции «Основы робототехники «Эра роботов», «Что такое соревновательная робототехника?», «Что такое проектная робототехника?» и «Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ занимаясь робототехникой?». В 15:00 начнется практическая часть — мастер-классы, где школьники соберут первую модель на робототехническом наборе LEGO Education и, используя датчики, запрограммируют робота.

В малом зале будет работать площадка «Инженерный дизайн». Там расскажут, что это такое, объяснят основы проектирования, расскажут в какой профессии необходим инженерный дизайн и что такое World Skills. Здесь же с 15:00 начнутся мастер-классы по инженерному дизайну и основам 3D печати.

Лекции и мастер-классы проведут преподаватели Центра дополнительного образования Липецкой области Маргарита Цыганова и Илья Якубов. Вход на все мероприятия свободный. Количество мест на мастер-классах ограничено, поэтому стоит записаться по телефону 72-61-09.