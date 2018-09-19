2018-09-19T13:14:53+03:00
Общество

В Липецке возле Нижнего парка на красный светофор пронеслись две машины

Водители даже не снизили скорость у пешеходного перехода [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Лихачи снова попали в объектив видеокамерыЛихачи снова попали в объектив видеокамерыФото: принтскрин видео.
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Липецкие водители продолжают грубо нарушать правила дорожного движения. В минувший вторник, 18 сентября, в объектив видеорегистратора попали сразу два лихача.

Автор видео съезжал с Петровского спуска. Перед пешеходным переходом у Нижнего парка липчанин остановился – загорелся красный сигнал светофора. Но не для всех этот цвет говорит о том, что следует прекратить движение. Через несколько секунд по дороге пронесся белый внедорожник. К счастью, в тот момент на пешеходном переходе никого не оказалось.

Еще через пару мгновений мужчина начал переходить дорогу. Не успев дойти до середины, перед ним пролетела черная легковушка. Водитель даже не снизил скорость. Если бы пешеход прошел чуть дальше, случилась бы трагедия.

Липчане проезжают через пешеходный переход на красный .Водители игнорируют сигналы светофора

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