Липчан приглашают в водный поход на байдарках
Выходные в Липецке обещают быть активными. В это воскресенье, 23 сентября, в областном центре состоится водный поход выходного дня. Липчане вместе с инструкторами проплывут на байдарках по реке Воронеж – от Октябрьского моста до село Троицкое и обратно. Протяженность маршрута – около 20 километров.
В поход могут смело идти начинающие туристы. Их научат собирать и разбирать байдарку, правильно держать весла, управлять байдаркой. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, цель таких мероприятий – привлечь молодежь к активному отдыху и спорту.
Чтобы отправиться в поход, необходимо вступить в туристический клуб им. Евгения Смургиса. За подробной информацией обращаться в группу клуба.