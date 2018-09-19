2018-09-19T13:41:50+03:00
Общество

Липчан приглашают в водный поход на байдарках

Молодежь Липецка продолжают привлекать к активному образу жизни
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчан приглашают в походЛипчан приглашают в походФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Выходные в Липецке обещают быть активными. В это воскресенье, 23 сентября, в областном центре состоится водный поход выходного дня. Липчане вместе с инструкторами проплывут на байдарках по реке Воронеж – от Октябрьского моста до село Троицкое и обратно. Протяженность маршрута – около 20 километров.

В поход могут смело идти начинающие туристы. Их научат собирать и разбирать байдарку, правильно держать весла, управлять байдаркой. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, цель таких мероприятий – привлечь молодежь к активному отдыху и спорту.

Чтобы отправиться в поход, необходимо вступить в туристический клуб им. Евгения Смургиса. За подробной информацией обращаться в группу клуба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра
В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%
Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов
Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину
В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе
В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов
В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом
Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта
Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей
В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп
Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области
Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска