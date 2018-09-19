Липчан приглашают в водный поход на байдарках

19 Сент. 13:41 2018-09-19T13:41:50+03:00

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Выходные в Липецке обещают быть активными. В это воскресенье, 23 сентября, в областном центре состоится водный поход выходного дня. Липчане вместе с инструкторами проплывут на байдарках по реке Воронеж – от Октябрьского моста до село Троицкое и обратно. Протяженность маршрута – около 20 километров.

В поход могут смело идти начинающие туристы. Их научат собирать и разбирать байдарку, правильно держать весла, управлять байдаркой. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, цель таких мероприятий – привлечь молодежь к активному отдыху и спорту.

Чтобы отправиться в поход, необходимо вступить в туристический клуб им. Евгения Смургиса. За подробной информацией обращаться в группу клуба.