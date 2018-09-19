На два дня в Липецке ограничат продажу алкоголя из-за велопробега и митинга

19 Сент. 14:20 2018-09-19T14:20:54+03:00

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В конце недели, 21 и 22 сентября в Липецке ограничат розничную продажу алкоголя. В пятницу и субботу в областном центре пройдет велопробег и митинг. Маршрут первого мероприятия: «площадь Мира – проспект Мира – улица 9 мая – М. Расковой – площадь Металлургов, 2а». На велосипеды сядут около 100 человек. Мероприятие стартует в 7 часов, а закончится в 9 утра.

В субботу на площади перед ОЦКНТиК состоится митинг против пенсионной реформы. Время проведения мероприятия – с 11.00 до 13.00. В митинге примут участие около 2 тысяч человек.

Согласно законодательству, во время мероприятий запретят продавать алкоголь. Напомним, из-за двух велопробегов изменится схема движения общественного транспорта. Как будут ездить городские автобусы, можно посмотреть здесь.