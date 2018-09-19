2018-09-19T15:48:52+03:00
Общество

В Липецкой области пропал 57-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

С 9 сентября достоверной информации о местонахождении Владимира нет
Юлия КЛЮЕВА
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В Добровском районе пропал мужчинаВ Добровском районе пропал мужчинаФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Липецкой области полиция и волонтеры ищут 57-летнего мужчину, Кожевникова Владимира Викторовича. Как сообщают в Поисковом отряде Лиза Алерт, мужчина пропал в селе Доброе Добровского района. С 9 сентября достоверной информации о его местонахождении нет. Может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 175, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза карие.

Был одет: темно-синяя футболка, камуфляжные серо-зеленые штаны, черные сланцы.

Просьба ко всем, кто видел Владимира Кожевникова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

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