В Липецке мать и сын пытали продавщицу секс-шопа электрошокером и ломали пальцы

19 Сент. 16:40 2018-09-21T16:46:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Расправу в магазине для взрослых расследовали в Липецкой области. Под статью об умышленном причинении вреда здоровья попали 19-летний парень и его 47-летня мать. Все случилось в мае этого года. Жертвой зверских пыток стала сотрудница секс-шопа, причем напала на женщину ее же бывшая коллега - на рабочем месте.

По версии следствия, обвиняемая решила выяснить отношения с бывшей коллегой и пришла на прежнее место работы – в магазин интим-товаров. Экс сотрудница магазина для взрослых явно знала толк в изощренных пытках, к чему приобщила и сына. Сначала молодой человек испытал на 44-летней продавщице электрошокер. Получив разряд в спину, женщина попыталась выбежать из магазина.

Мать с сыном догнали жертву у двери и принялись избивать деревянным бруском. Ударили раз 20, причем били по всему телу и по голове. Продавщице сломали пальцы и повредили голову. На этом экзекуция в секс-шопе закончилась, и нападавшие удалились. На крики продавщицы сбежались люди из соседних помещений и вызвали правоохранителей.

Как пояснила «КП-Липецк» старший помощник следователя СУ СК по Липецкой области Юлия Кузнецова, подозреваемая винила потерпевшую в своем увольнении, полагая, что причиной стала клевета, и решила отомстить. На допросе мать и сын во всем сознались, теперь по части 2 статьи 112 им грозит до 5 лет тюрьмы.