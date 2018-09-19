2018-09-19T17:03:49+03:00
Общество

Липецк оказался в худшей десятке по качеству медицинского обслуживания

Специалисты опросили около 800 человек в каждом городе
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане недовольны качеством медицинского обслуживания в городеЛипчане недовольны качеством медицинского обслуживания в городеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Финансовый университет при Правительстве РФ оценил уровень медицинского обслуживания, которое получают жители крупных и средних городов с населением более 250 тысяч человек. В каждом городе опросили около 800 человек.

Согласно исследованию, растет доля россиян, довольных качеством обслуживания, которые они получают лично. В наибольшей степени граждане довольны страховыми медицинскими услугами. Многие россияне за последнее время не имели поводов, чтобы подать на врачей или медицинские учреждения в суд. 65% населения не сталкивались с нехваткой средств на лекарства ( в 2015 году показатель составлял 61%).

При этом увеличивается число тех, кто в последнее время вынужден обращаться в лечебные учреждения в другие регионы или за границу. Падает доля россиян, которые считают, что в их городе достаточно медицинских учреждений – всего лишь 22%. Гражданам не хватает поликлиник широкого профиля, диагностических центров и специализированных клиник. Снижается пользование услугами страховой и платной медицины.

Рейтинг городов по качеству медицинского обслуживания возглавила Москва. Первые 15 мест заняли такие города, как Санкт-Петербург, Тюмень, Йошкар-Ола, Сочи, Якутск, Казань и др. Согласно итоговому индексу Липецк оказался в последней десятке городов. Общий показатель по различным критериям, определяющим качество медицинского обслуживания, составил всего лишь 20%. Индекс Воронежа – 16%. 5% у Севастополя. На последнем месте оказался Улан-Удэ.

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