В четверг жителям 7 улиц отключат холодную воду и свет

19 Сент. 19:00 2018-09-19T19:00:55+03:00

В Липецке отключение воды и света Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В четверг, 20 сентября, в некоторых домах Липецка отключат воду и свет. На инженерных сетях проведут ремонтные работы.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Чапаева, 2, 4; ул. Кольцевая, 2а. А также липчане, проживающие в частном секторе: Чапаева, Т. Фрунзе; Кольцевая; Красная; Энергетическая; Дарвина; Димитрова.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», подвоз воды будет осуществляться по заявкам жителей. Но все равно советуем заранее запастись питьевой водой.

С 9 утра до 4 часов вечера отключат электричество в домах по улицам Гвардейская, 3-го Сентября, 1-вая Воронежская, Степная, Станиславского, Лазо, Донская.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.