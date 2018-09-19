2018-09-19T18:10:20+03:00
Общество

В четверг в Липецке до +27 градусов

Тепло задержится в регионе на несколько дней
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке снова теплоВ Липецке снова теплоФото: Юлия КЛЮЕВА
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С каждым днем в регионе будет становиться теплее. В четверг, 20 сентября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла. Ветер западной четверти 5-10 м/с.

Днем ветер усилится до 7-12 м/с. Столбик термометра поднимется до отметки +27 градусов. Атмосферное давление составит 749 мм рт.ст. В течение дня без существенных изменений.

В пятницу, 21 сентября, в Липецк снова вернутся теплые деньки. Ночью по прогнозам синоптикам 12 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. Дождей в этот день не предвидится. Ветер северо-западный 4-6 м/с. Атмосферное давление без изменений – 753 мм рт.ст.

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