В четверг в Липецке до +27 градусов
С каждым днем в регионе будет становиться теплее. В четверг, 20 сентября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла. Ветер западной четверти 5-10 м/с.
Днем ветер усилится до 7-12 м/с. Столбик термометра поднимется до отметки +27 градусов. Атмосферное давление составит 749 мм рт.ст. В течение дня без существенных изменений.
В пятницу, 21 сентября, в Липецк снова вернутся теплые деньки. Ночью по прогнозам синоптикам 12 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. Дождей в этот день не предвидится. Ветер северо-западный 4-6 м/с. Атмосферное давление без изменений – 753 мм рт.ст.