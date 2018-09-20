Ночью в Ельце сгорел дом, а в Липецке - строительный вагончик

20 Сент. 08:43 2018-09-20T08:43:02+03:00

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Вечером в минувшую среду, 19 сентября, в Липецке случился пожар. В 17.13 спасателям поступило сообщение о загорании строительного вагончика. К 5 дому по переулку Попова выехало одно пожарно-спасательное отделение и два добровольца. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил сгораемые конструкции и внутреннюю отделку вагончика по всей площади. Никто из людей не пострадал.

Ночью, в 1.41 спасателям поступило еще одно сообщение о пожаре. Очевидцы происшествия сообщили, что в Ельце по улице А.Оборотова, 3 загорелся жилой дом. К месту вызова выехали 3 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, пламя поврежило сгораемые конструкции дома по всей площади. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину пожара установят специалисты.