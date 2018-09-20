2018-09-20T09:31:52+03:00
Общество

В Сбербанке продолжается осенняя акция по потребительским кредитам

C начала 2018 года в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк частные клиенты оформили около 300 тысяч потребительских кредитов на общую сумму свыше 53 млрд рублей
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Это на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой рост свидетельствует о популярности продукта у населения, которая связана с доступным уровнем процентных ставок и удобными условиями предоставления потребительских кредитов.

Так, например, еще в августе Сбербанк запустил осеннюю акцию. Снижение ставок по потребительским кредитам составило 0,2–1,2 п.п. по сравнению с базовыми условиями. Максимальное снижение ставок коснулось кредитов на сумму от 300 тысяч до миллиона рублей для клиентов, которые не получают зарплатные или пенсионные зачисления в Сбербанке.

Минимальная ставка в рамках акции — 11,7 %. А срок действия акции – до 14.10.2018.

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

Подробнее с условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе «Потребительские кредиты».

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