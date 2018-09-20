В Липецке с территории фирмы из "Газели" украли автомобильный аккумулятор

20 Сент. 09:51 2018-09-20T09:51:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот четверг, 20 августа, в отдел полиции обратилось руководство одной из фирм Липецка. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с 17 по 20 августа с территории фирмы на Универсальном проезде неизвестные украли автомобильный аккумулятор из "Газели". Сотрудники уголовного розыска совместно с инспектором ДПС задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались трое несовершеннолетних липчан. Кстати, один из них оказался ранее судим. Расследование продолжается.

Также за прошедшие сутки раскрыто два ранее совершенных преступления. Так, 30 августа этого года неизвестный украл сотовый телефон из автомобиля "ВАЗ-21074" у 40-летнего мужчины. Сотрудники полиции установили предполагаемого участника кражи. На преступление решилась неработающая 32-летняя липчанка.