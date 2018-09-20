2018-09-20T09:47:08+03:00
Происшествия

2-летняя девочка получила травму при столкновении "Газели" и "Форда" в Липецкой области

В тот же день в Липецке женщина за рулем "Шевроле" сбила 80-летнюю бабушку
Юлия КЛЮЕВА
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Водители продолжают нарушать ПДДВодители продолжают нарушать ПДДФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки на территории региона зафиксировано 1 319 случаев нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 7 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 89 человек оказались не пристегнутыми во время движения. 882 раза водители нарушили скоростной режим. Зарегистрировано ДТП с материальным ущербом - 26.

В прошешую среду, 19 сентября, в Липецке на улице Р. Ибаррури 43-летняя женщина за рулем "Шевроле" сбила 80-летнюю пенсионерку. Наезд произошел вне пешеходного перехода. Бабушку с травмой госпитализировали.

Вечером того же дня в Ельце на улице К. Маркса произошла авария. 37-летний водитель "Газели" нарушил очередность проезда и столкнулся с "Фордом", под управлением 50-летнего гражданина. В "Газели" никто не пострадал. Пассажирам иномарки повезло меньше. Водитель "Форда" и три его пассажира получили травмы. Одна из них - 2-летняя девочка.

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