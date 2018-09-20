2018-09-20T10:19:44+03:00
Происшествия

В Липецке столкнулись трамвай и грузовик: на перекрестке улиц Марины Расковой и 9 мая пробка

Последствия аварии сняли на видео [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Трамвай врезался в грузовикТрамвай врезался в грузовикФото: скриншот видео
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Этим утром, 20 сентября, в Липецке произошла авария. На перекрестке улиц Марины Расковой и 9 Мая столкнулись трамвай и грузовик. Информация о пострадавших уточняется. Последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора.

Большегруз стоит поперек рельс. Видимо, водитель грузовика начал поворачивать, но не успел завершить маневр - в него врезался трамвай. Кто виноват в аварии предстоит выяснить дорожным инспекторам.

Как рассказали очевидцы, из-за ДТП на улице 9 Мая образовалась большая пробка. Из-за затора страдают не только водители машин и их пассажиры. Через место происшествия не могут проехать другие трамваи. Уже несколько единиц рельсового транспорта встали и ждут, когда освободят дорогу.

В Липецке трамвай врезался в грузовик.Авария произошла на перекрестке улиц Марины Расковой и 9 Мая

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