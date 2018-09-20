2018-09-20T12:48:43+03:00
Общество

В пятницу жители 7 улиц Липецка останутся без воды, 6 - без света

На инженерных сетях проводятся ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключат свет и водуВ Липецке отключат свет и водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 21 сентября, в Липецке ожидается отключение воды и света. С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улицы 3-е сентября, 26, а также частный сектор: улицы Воронежская; Чехова; Флерова; Тимирязева; Никитина; 30 лет ВЛКСМ.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду будут подвозить к дому №26 по улице 3 сентября. Также подвоз воды осуществляется по заявкам жителей.

В этот же день проведут ремонтные работы на сетях электроснабжения. В связи с этим электричество отключат в жилых домах частного сектора по улицам Гранитная, Кротевича, Шишкина, Железнодорожная, 1-Гранитная и 2-Гранитная.

За дополнительной информацией просьба обращаться по телефона 075 и 236- 075.

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