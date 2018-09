Липчанин в Адлере снял на видео, как НЛО «врезался» в Луну

В Липецкой области местные жители сняли на видео некий объект, который как показалось автору ролика, врезался в Луну. На записи видно, как в ночном небе мерцают и движутся два объект. Один из них приближается к Луне.

– Приближается корабль пришельцев, сейчас будет посадка на месяц и взрыв, – комментирует происходящее автор ролика, а в конце констатирует, что объект выжил.

Качество видео не позволяет точно распознать, что это был за объект – беспилотник, самолет или другая техника. Но с уверенностью можно сказать, что это было не небесное тело.

Учитывая расстояние до Луны, столь видимый объект должен быть размером с карликовую планету или самый большой астероид. При этом НЛО было видно на теневой стороне земного спутника, это говорит о том, что расстояние до него менее 385 000 километров. Прохождение настолько массивного объекта на таком близком, по меркам вселенной, расстоянии от Земли, явно не осталось бы незамеченным. Да и скорость объекта, учитывая как быстро он преодолел диск Луны (почти 3 500 км), должна быть огромной даже по космическим меркам.

Как уточнил автор видео Олег Руднев, съемка сделана с набережной Адлера. А в кадр, как выяснилось, попал дрон..

Напомним, что в октябре прошлого года канадский астроном-любитель Брюс Шварц заснял с помощью телескопа, как неизвестный объект пролетает сквозь Солнце. Тогда эксперты также пришли к выводу, что тот «инопланетный корабль» должен был быть размером с Луну.

