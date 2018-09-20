Легковушка не пропустила машину на кольце 9 микрорайона и закинула ее на островок безопасности

20 Сент. 13:55 2018-09-20T14:01:43+03:00

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В соцсетях появилось видео аварии, которая произошла в Липецке. Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели ДТП на кольце 9 микрорайона, которое произошло на прошлой неделе.

Водитель машины серого цвета съехал с кольца, двигаясь в сторону Северного проезда. В это время по улице Московской летел белый автомобиль. По правилам, автолюбители должны были уступить дорогу съезжающему с кольца транспорту. Все так и сделали, кроме водителя на белой машине. Он слишком поздно заметил легковушку и не успел затормозить. Белый автомобиль врезался в серую машину. Последнюю выбросило на островок безопасности, а потом снова на проезжую часть.

Кстати, сообщество Web-камеры Липецка отмечают, что 90% аварий на этом кольце происходит точно так же.