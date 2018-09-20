2018-09-20T14:01:43+03:00
Происшествия

Легковушка не пропустила машину на кольце 9 микрорайона и закинула ее на островок безопасности

Момент аварии в Липецке попал в объектив камер наружного наблюдения [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Момент аварии попал на видеоМомент аварии попал на видеоФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В соцсетях появилось видео аварии, которая произошла в Липецке. Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели ДТП на кольце 9 микрорайона, которое произошло на прошлой неделе.

Водитель машины серого цвета съехал с кольца, двигаясь в сторону Северного проезда. В это время по улице Московской летел белый автомобиль. По правилам, автолюбители должны были уступить дорогу съезжающему с кольца транспорту. Все так и сделали, кроме водителя на белой машине. Он слишком поздно заметил легковушку и не успел затормозить. Белый автомобиль врезался в серую машину. Последнюю выбросило на островок безопасности, а потом снова на проезжую часть.

Кстати, сообщество Web-камеры Липецка отмечают, что 90% аварий на этом кольце происходит точно так же.

Легковушка врезалась в машину.Авария произошла на кольце 9 микрорайона в Липецке

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра
В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%
Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов
Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину
В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе
В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов
В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом
Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта
Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей
В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп
Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области
Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска