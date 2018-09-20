2018-09-20T14:15:22+03:00
Происшествия

В Липецкой области в столкновении «Весты» и «Ларгуса» пострадали люди

Авария произошла в Лев-Толстовском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Пострадавших увезли в больницуПострадавших увезли в больницуФото: Лия МУРАДЬЯН
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Серьезная авария произошла в этот четверг, 20 сентября, в Лев-Толстовском районе Липецкой области. Две «Лады» столкнулись на трасе Лев-ТолстойЧаплыгин. «Веста» и «Ларгус» попали в ДТП неподалеку от села Астапово.

Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей и сообщили, что есть пострадавшие. Сообщение дежурному МЧС поступило в 11.40 утра. На помощь к участникам аварии выехали сотрудники 1 отделения 32 пожарно-спасательной части.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, авария произошла в результате нарушения ПДД. В ДТП пострадали несколько человек. Спасатели вытащили их из разбитых машин и передали подоспевшей на место бригаде «Скорой». Людей с различными травмами увезли Лев-Толстовская районную больницу. В подробностях ДТП теперь разбираются автоинспекторы.

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