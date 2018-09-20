Средняя зарплата в Липецкой области составила 31097 рублей

20 Сент. 15:31 2018-09-20T15:32:19+03:00

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Липецкстат опубликовал итоги по зарплатам за полгода в Липецкой области. Средняя номинальная зарплата с января по июль в регионе составила 31097 рублей. Это на 10.5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Также поднялась и реальная зарплата, которую рассчитывают с учетом цен на товары и обязательные траты, то есть, что работник может позволить себе на зарплату. К уровню предыдущего года она составила 108.1% и 107,0% – к июлю 2017 года

Как и прежде, наиболее высокая зарплата в Липецкой области у металлургов, а также у людей занятых в производстве табачных изделий, автопромышленности, химических продуктов, бумаги, в области информации и связи, газовой отрасли, финансовой и страховой деятельности, энергетике, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении, производстве лекарств, в пищевой отрасли и полиграфии.

Зарплаты в данных сферах превысили среднюю по региону в 1,9 - 1,1 раза. Самая низкая заработная плата, которая составляет 30-60% от средней, у производителей изделий из кожи, текстиля, мебели; одежды и в гостиничном бизнесе.

Заработная плата работников сельского хозяйства оказалась меньше средней по области на 9%. Среднемесячная номинальная зарплата педагогов, а медиков и соцработников – 80 и 90 % соответственно от среднеобластного уровня.

Задолженности по зарплате на 1 сентября 2018 года составила 966 тыс. рублей – в коммунальной сфере и образовании.