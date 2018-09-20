2018-09-20T16:11:55+03:00
Общество

Липецкий автогонщик может стать победителем Чемпионата России по дрэг-рейсингу в Чечне

Финальные соревнования пройдут в эти выходные в Чечне
Юлия КЛЮЕВА
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В Грозном пройдет финальная гонкаВ Грозном пройдет финальная гонкаФото: Архив "КП"
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В эти выходные, 22 и 23 сентября в Чечне состоится финальный этап Чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC. Соревнования пройдут в Грозном, на автодроме "Крепость Грозная". В сообществе "SMP RDRC" уточнили, что в субботу состоятся квалифицированные заезды, а в воскресенье - финальные. На них и определят победителей Чемпионата.

Пока в гонке лидирует житель Усмани Артем Демихов. На второй месте оказался Мустафа Муртазаев из Симферополя. В первой тройке оказались москвичи Эльшан Асланов и Руслан Фролов. У обоих по 137 очков.

Дрэг-рейсинг - это гоночное соревнование на ускорение, проводящееся на прямой трассе. Обычно участникам приходится преодолевать дистанцию в 402 метра. Кстати во время Чемпионата несколько пилотов установили личные рекорды и рекорд Европы. Организаторы ожидают, что и эти результаты будут улучшены в финальной гонке.

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