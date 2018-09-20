2018-09-20T16:02:34+03:00
Общество

К концу недели в Липецке до +27 и облачно

В пятницу синоптики обещают без осадков
Юлия КЛЮЕВА
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Осень дарит теплые денькиОсень дарит теплые денькиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту пятницу, 21 сентября, в Липецкой области ожидается небольшая облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. В темное время суток термература воздуха составит 8-13 градусов тепла.

Днем столбик термометра поднимется до отметки 22-27 градусов выше ноля. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление в течение дня без существенных изменений и составит 749 мм рт.ст.

В субботу, 22 сентября, в областном центре тепло сохранится. Весь день синоптики обещают солнечную погоду. Ночью до +13 градусов. Днем воздух в Липецке прогреется до 25 градусов выше ноля. Ветер южный 6-10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 750 мм рт.ст.

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