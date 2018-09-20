2018-09-20T17:05:07+03:00
Происшествия

Под Липецком женщина сняла все деньги с карты гостя, пока тот спал

Отдых с приятелем обошелся в 78000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Владелец заметил пропажу спустя месяцВладелец заметил пропажу спустя месяцФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области обворовали 52-летнего жителя Лебедянского района. 19 сентября мужчина заметил, что с банковского счета пропали все деньги – 78 000 рублей и написал заявление в полицию. Позже выяснилось, что деньги сняли еще 22 августа. В полиции быстро установили, что в тот день потерпевший заходил в кости к другу. Приятели выпили и вечером легли спать.

Пока гость спал, 51-летняя сожительница хозяина дома порылась в вещах приятеля, нашла в кармане паспорт, банковскую карту и листок, на котором был записан пароль. Женщина тут же направилась к ближайшему банкомату, сняла все деньги. Снимала частями – по 3-5 тысяч рублей. После дама вернула карту на место, а гость, ничего не подозревая, после отдыха отправился домой.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в следственном отделе Лебедянского МО МВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 – подозреваемой грозит до 5 лет тюрьмы.

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