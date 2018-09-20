2018-09-20T18:18:22+03:00
Происшествия

Пять отделений МЧС и спасатели тушили пожар в доме в Липецке

Дом загорелся в частном секторе района Сокол
Лия МУРАДЬЯН
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Люди не пострадалиЛюди не пострадалиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Крупный пожар произошел этим днем, 20 сентября, в районе Сокола в Липецке. Там в частном секторе на улице Римского Корсакова загорелся дом №14. Местные жители вызвали пожарных, сигнал дежурному поступил в 13.14.

На место происшествия выехали пять отделений различных пожарных частей, спасатели и добровольцы. К моменту их прибытия дом был окутан едким густым дымом. Пожарным удалось остановить распространение огня и ликвидировать возгорание.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь уничтожил мансардный этаж дома на площади 40 м2 и надворные постройки по всей площади. К счастью, люди не пострадали. Что стало причиной пожара теперь определяют эксперты.

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