В Липецкой области девушка отняла у мужчины телефон

21 Сент. 09:20 2018-09-21T14:24:13+03:00

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Необычный уличный грабеж произошел в городе Елец Липецкой области. Там 12 сентября у дома по улице Юбилейной ограбили 36-летнего мужчину. Потерпевший пришел в полицию и рассказал, что на него напала девушка. Гопница отняла у прохожего телефон и скрылась. Барышню вскоре вычислили и поймали. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемой оказалась 22-летняя жительница Ельца. Ожидаемо, девушка уже имеет судимости.

Помимо этого, в области раскрыли две ранее совершенных кражи. В Липецке нашли того, кто в 2017 году украл деньги у 40-летнего мужчины в баре по улице Космонавтов. Им оказался 34-летний житель города. А в Ельце поймали парочку, 31-летнего мужчину и 22-летнюю девушку, которые обворовали таксиста.