В Липецке под утро из-за горящей мусорки сгорела "Киа Рио"

21 Сент. 09:36 2018-09-21T09:48:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар случился этим утром, 21 сентября, на улице Осканова в Липецке. Та у дома №7 рано утром загорелся автомобиль "Киа Рио". Пожар начался со стоящего рядом мусорного бака, после огонь перекинулся на машину. Заметив пожар, очевидцы сообщили в МЧС, сигнал поступил в 4.41 утра.

Горящую иномарку тушили сотрудники одного отделения спасателей. Большую часть автомобиля все же удалось спасти. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь повредил лакокрасочное покрытие автомобиля, правую фару и зеркало заднего вида. Люди в пожаре не пострадали. Что стало причиной возгорания, теперь выясняют пожарные эксперты.

Всего за сутки в Липецкой области сотрудники МЧС выезжали на 3 техногенных пожара и одно ДТП. Все пожары произошли в Липецке, авария - в Лев-Толстовском районе.