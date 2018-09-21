Декада туризма открылась в Липецкой области

21 Сент. 10:10 2018-09-21T10:10:21+03:00

Она пройдет уже в третий раз с 20 по 29 сентября

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Как и в предыдущие годы, она включает разноплановые события деловой, культурно-просветительской и туристской направленности. Об этом сегодня на брифинге рассказал начальник управления культуры и туризма региона Вадим Волков.

«Ключевыми деловыми событиями станут две масштабные всероссийские конференции: о ходе исполнения проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный Дом культуры» и национального туристского проекта «Русские усадьбы», - сказал Вадим Волков. Он добавил, что в их работе планируется участие заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой и депутата Госдумы РФ, первого заместителя председателя Комитета ГД РФ по культуре Ольги Казаковой. Совещания пройду 21 сентября в райцентре Грязи и 22 сентября в Ельце.

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В рамках Декады туризма запланированы два фестиваля. Первый из них - «Антоновские яблоки» - посвящен творчеству Ивана Бунина и пройдет с 22 по 23 сентября на центральных улицах и в Городском парке Ельца. Второй - «Елецкий пир для гостей со всех волостей» - состоится 29 сентября в селе Казаки Елецкого района на площадке «Казачья застава». Запланированы туристские мероприятия для жителей и гостей региона, среди которых серия экскурсий, организованных Областным Центром событийного туризма. На брифинге отмечалось, что в прошлом году в Липецкой области побывали 230 тыс. туристов и свыше 500 тыс. экскурсантов. При этом перед отраслью поставлена задача в ближайшие годы достичь показателя в один миллион туристов.

Также говорилось, что в Липецкой области особое внимание уделяется развитию детского (школьного) туризма. В апреле этого года для школьников региона был проведен цикл мероприятий, организованных администрацией Липецкой области, региональным управлением культуры и туризма, а также управлением образования и науки «Удивительное путешествие по Липецкой Земле». Старт проекту дал единый областной урок с одноименным названием, проведенный 27 апреля для учащихся 7-8 классов. Школьникам рассказали о местных достопримечательностях, наиболее популярных у туристов: городах Елец и Задонск, поселке Лев Толстой, мемориальном комплексе «Высота Огурец» в Воловском районе, заповеднике «Галичья гора» и природном парке «Олений».

Урок состоялся в формате заочной экскурсии с демонстрацией презентаций и видеороликов. Это позволило ребятам познакомиться с историческими, культурными и природными объектами Липецкой области. 1 мая на площади Ленина-Соборная в Липецке состоялся областной детский праздник для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 19 мая более 100 учащихся 7-10 классов общеобразовательных школ Воловского района посетили Липецк с туристической поездкой. 1 июня в администрации Липецкой области в честь Международного дня защиты детей прошел торжественный прием представителей приемных, опекунских и многодетных семей, проведены разнообразные акции краеведческой и туристической тематики.

Весомый вклад в развитие детского и юношеского туризма вносят общественные некоммерческие организации. Так, Липецкая областная научная общественная организация «Археолог», пройдя конкурсный отбор управления культуры и туризма, стала грантополучателем на реализацию проекта по развитию детского (школьного) туризма, в рамках которого до конца 2018 года более 500 школьников Липецкой области абсолютно бесплатно побывают на экскурсиях в Ельце и Елецком районе.

В рамках Декады туризма обширную программу мероприятий предусмотрели города и районы нашей области, поэтому жители и гости региона смогут подобрать «Удивительное путешествие по Липецкой земле» на любой вкус. Более подробная программа опубликована на сайте: www.Liptur.ru.

Областная власть уделяет особое внимание развитию туризма как одной из перспективных отраслей экономики, потенциал которой весьма высок. «В регионе активно создается необходимая инфраструктура. Органы власти оказывают необходимую поддержку предпринимательской инициативе», - отмечает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Фото с сайта администрации и из архива «КП».