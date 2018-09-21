Под Липецком сбили пенсионерку на велосипеде

21 Сент. 10:30 2018-09-21T10:30:59+03:00

За сутки на дорогах области в 5 ДТП пострадали 7 человек

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ДТП с участием пожилой женщины на велосипеде произошло в минувший четверг, 20 сентября, в городе Усмань Липецкой области. Там на улице Привокзальной в 9.40 утра 33-летний водитель “ВАЗ-2114” сбил на дороге 64-летнюю женщину на велосипеде. Пенсионерку с травмами увезли в больницу.

Также стали известны подробности аварии с двумя “Ладами” в лев-Толстовском районе. Напомним, “Ларгус” и “Веста” столкнулись на трассе Чаплыгин – Лев-Толстой в 11.25 утра. По предварительным данным “ГИБДД”, виновником стал 21-летний водитель “Ларгуса”, он выехал на встречную полосу и влетел в “Весту”, за рулем которой был 38-летний мужчина. В итоге оба водителя и 35-летняя пассажирка “Весты” попали в больницу.

Еще одно серьезное ДТП случилось в Данкове. В 16.10 на улице Островского 47-летний водитель “Тойоты” столкнулся с грузовой “Газелью”, которой управлял 33-летний мужчина. Пострадал водитель грузовика.

Как сообщает ГИБДД, всего за сутки на дорогах Липецкой области в 5 авариях пострадали 7 человек.