Липчанка, задолжавшая банку 3 миллиона рублей, 5 месяцев скрывала от приставов машину

21 Сент. 11:20 2018-09-21T11:20:02+03:00

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Судебные приставы-исполнители 5 месяцев пытались взыскать с липчанки долг. Гражданка задолжала банку и физическому лицу три миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Липецкой области, возвращать долг кредиторам она не собиралась.

В ходе проведения розыскных мероприятий выяснилось, что у должницы есть транспортное средство. Но липчанка долгое время скрывала автомобиль. Около 5 месяцев сотрудники Управления пытались вычислить, где гражданка прячет машину. Но все попытки были тщетны. Недавно удача улыбнулась приставам. Им все-таки удалось обнаружить автомобиль во дворе дома по одному из адресов предполагаемого проживания должница.

На транспортное средство наложили арест. Машину переместили на охраняемую стоянку. Позже автомобиль оценят и продадут.